Immer wieder wurde Trump für dieses Vorhaben kritisiert. Nun unterzeichnete der Präsident eine Anordnung, die Garantien für Menschen mit Vorerkrankungen zur Regierungspolitik erklärt. Er kündigte zudem an, jeweils 200 Dollar an Versicherte des seit Jahrzehnten bestehenden Medicare-Programms zu verteilen. Damit möchte Trump wohl vor allem bei Senioren punkten, denn Medicare wird vor allem von ihnen in Anspruch genommen.