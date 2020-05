Für den Politologen Florian Bieber, der an der Karl-Franzens-Universität Graz lehrt und jahrelang in Ländern des West-Balkans gelebt hat, sind das gerade beunruhigende Zeiten in Serbien und Ungarn: "Gerade in Ungarn und Serbien sehen wir Regierungen, die eigentlich diesen Ausnahmezustand nutzen oder missbrauchen, um ihre Macht weiter zu konsolidieren und auch demokratische Institutionen weiter zu unterhöhlen."