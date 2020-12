Wie komplex die Gemengelage in der Spendenaffäre ist, zeigt auch die Finanzierung eines Kongresses in Düsseldorf im Jahr 2016. Pretzell gibt an, die Goal AG habe die Veranstaltung nachträglich bezahlt. Ob es sich um eine illegale Parteispende handelt, hängt davon ab, ob der Kongress eine Parteiveranstaltung war. So bewertet es die Bundestagsverwaltung. Die AfD bestreitet das. Pretzell hatte den Kongress organisiert.