Wer heute, am Tag nach dem Aufstand der Wagner-Privatarmee gegen Kreml-Herrscher Wladimir Putin, den Weg der Rebellen nachfahren will, muss mit Stau rechnen. Denn um das Vorrücken der Wagner-Söldner von Rostow am Don in Richtung Moskau zu behindern, waren am Samstag Straßen teils einfach aufgerissen worden. Es sind sichtbare Zeichen eines für Russland denkwürdigen Tags.