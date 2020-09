Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat andere Politiker davor gewarnt, die Corona-Krise zur Profilierung zu nutzen. "Ich kann nur an alle appellieren, an alle Politiker, dass Machtspiele und Schaulaufen in so einer Situation nichts in diesen Entscheidungen zu suchen haben", sagte sie im Deutschlandfunk.



Es gelte nun vielmehr, jetzt parteiübergreifend und länderübergreifend zusammenzuhalten. "Ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, dass alle zusammenrücken."