In dem Kurzfilm werden nicht nur europäische Städte wie Berlin oder Paris gezeigt, die in der Kälte versinken - auch eine große Brücke über einen Fluss ist zu sehen. Die befindet sich aber tatsächlich in Russland, in der Stadt Krasnojarsk in Sibirien. Vergleichsbilder zeigen: Es handelt sich um die Vinogradovsky-Fußgängerbrücke über den Fluss Jenissei. Über diesen Fehler im Video hatte t-online zuerst berichtet.