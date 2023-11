In seinen millionenfach geteilten und kommentierten Beiträgen posiert er mal martialisch mit einem Maschinengewehr in der Hand, mal feiert er den Kampf der Hamas: Als die Terrororganisation am 7. Oktober Israel angreift und hunderte Zivilisten ermordet, jubelt er in einem Video bei Instagram, schreibt dazu: "Wie stolz wir sind - möge Gott uns stärken, beschützen und uns den Sieg schenken." Nach einem israelischen Gegenschlag postet er ein Video, in dem er hemmungslos weint.