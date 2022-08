Der neue israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, tritt heute offiziell sein Amt in Berlin an. Der frühere UN-Botschafter übergibt sein Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der 63-jährige Prosor hat deutsche Wurzeln: Sein Vater Uri wurde 1927 in Berlin geboren, als Sechsjähriger ist er mit seinen Eltern vor dem Holocaust nach Palästina geflohen.