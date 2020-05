Nachdem Demonstranten in der Nacht zum Samstag die Zentrale des TV-Senders CNN in Atlanta angegriffen hatten, wandte sich in der bekannte Rapper "Killer Mike" mit einer emotionalen Rede an die Menschen in seiner Stadt. "Es ist nicht die Zeit, euer zuhause niederzubrennen." Gemeinsam mit der örtlichen Bürgermeisterin und dem Polizeichef forderte er die Menschen dazu auf, lieber wählen zu gehen, um die Verhältnisse in ihrem Land zu ändern. Am Abend brennen vor dem Weißen Haus in Washington, D.C. Mülleimer und Tränengas wird versprüht. Die Botschaft der Demonstranten ist in dem Tumult kaum mehr zu verstehen.