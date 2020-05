Polizeieinsatz in New York

Quelle: Wong Maye-E/AP/dpa

Nach Protesten gegen Rassismus in New York hat Bürgermeister Bill de Blasio das harte Vorgehen der Polizei seiner Stadt kritisiert. Die Beamten seien "sehr heftig und grob" gewesen, sagte de Blasio. Er kündigte eine Untersuchung an.



De Blasio verurteilte zugleich die Gewalt einiger Demonstranten. Manche seien gekommen, um Polizisten zu verletzen. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis waren in New York 3.000 Menschen auf die Straße gegangen.