Dee Dwyer ist eine schwarze Fotojournalistin und hat die Proteste in Washington von Anfang an begleitet. Anfangs hatte sie Angst, sich den Menschenmengen während der Pandemie auszusetzen. Aber ihre Sorge darüber, dass mehr über die Krawalle als über die Botschaft berichtet werden könnte, sei größer gewesen. "Als ich gesehen habe, was in meinem eigenen Garten passiert, dachte ich, ich muss raus, das ist meine Pflicht. Gerade als schwarze Frau, schwarze Fotojournalistin, um das Narrativ über die Geschehnisse mitzubestimmen."