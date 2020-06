Ein Angriff auf die amerikanische Demokratie

Seit Tagen kommt es in Washington, New York und anderen US-Metropolen zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Auslöser der Proteste ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Nicht nur in Washington, auch in anderen Metropolen wie New York, Los Angeles, Atlanta und Philadelphia dauerten Proteste wegen Floyds Tod am Montagabend an. Trump hat demokratische Gouverneure und Bürgermeister mehrfach aufgerufen, härter gegen Randalierer durchzugreifen, und ihnen Schwäche vorgeworfen.



Quelle: dpa

Unruhen im ganzen Land