Am Donnerstag war der wichtigste Herausforderer Lukaschenkos, Viktor Babaryko, festgenommen worden. Dem Geschäftsmann werden nach Angaben der Ermittler Finanzvergehen vorgeworfen. Am Freitag teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit, sie habe ein Strafverfahren wegen der Bildung oder Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung eröffnet. Babaryko drohen bis zu 15 Jahre Haft.