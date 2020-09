Ärztin: "Ich will nicht ermordet werden"

Eine in der Klage genannte Passage, die die Ärztin ebenfalls als Schmähkritik ansah, bewertete das Gericht eher als zulässige Meinungsäußerung. Dabei ging es um Aussagen des Betreibers, an den Händen der Ärztin klebe Blut, weil sie wehrlose Kinder töte. Mit solchen Äußerungen müsse man in einer pluralistischen Gesellschaft leben, betonte die Vorsitzende Richterin Simone Käfer. Schließlich nahm Hänel ihre Klage in diesem einen Punkt zurück.