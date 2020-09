OLG Dresden.

Quelle: Sebastian Kahnert/zb/dpa/Archivbild

Im Prozess gegen die mutmaßlich rechtsextreme Terrorgruppe "Revolution Chemnitz" haben weitere Verteidiger plädiert. Wie ihre Vorgänger vor einer Woche sprachen sie sich vor dem Oberlandesgericht Dresden für mildere Strafen aus, in einem Fall sogar für den Freispruch ihres Mandanten.



Für einige Angeklagten sahen sie die Mitgliedschaft in der Vereinigung nicht als erwiesen an. Die Bundesanwaltschaft hatte für die acht Angeklagten Freiheitsstrafen bis zu fünfeinhalb Jahren gefordert.