Das sind Erfahrungen, die einfach so in das Leben jetzt reinplatzen, die sich diese Menschen jetzt nicht vorgestellt hätten. Also selbst in der Ukraine haben sie ja doch eigentlich geglaubt, dass das nicht passieren könnte. Und das ist ja das Zeichen unserer Zeit, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg in der westlichen Gesellschaft nicht mehr wirklich an Krieg geglaubt haben. Das ist soweit weg. Und plötzlich sind die Menschen auch aus dem Alltag herausgerissen und mit diesen grausamen Dingen konfrontiert. Das ist äußerst schwer zu verarbeiten.