Nach 30 Jahren kehre Russland auf die Weltarena der Großmächte zurück, so Bystron in der russischen Presse. Russische Medien bieten AfD-Politikern häufig eine Bühne, die sie als Hinterbänkler im Westen nicht hätten. Zweifel an der Demokratie in Deutschland, wie der AfD-Bundesabgeordnete Eugen Schmidt jüngst in der Komsomolskaja Prawda äußerte, sind in Putins Russland willkommen.