Wieso ist das wichtig, wenn es in diesen Zeilen doch um Russlands Außenpolitik gehen soll? Einerseits, weil gerade der Fall Nawalny das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland belastet. Und andererseits, weil sich an den Ereignissen der letzten Tage ablesen lässt, dass in Russland Recht und Gesetz oftmals so ausgelegt werden, dass sie der Staatsmacht zupasskommen. Eine Angewohnheit, die auch in Hinsicht auf internationale Beziehungen bedenkenswert scheint.