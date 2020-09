Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat erneut eine sofortige Waffenruhe im Syrienkonflikt gefordert. Maas trifft heute seine EU-Amtskollegen in Zagreb, wo die Lage in dem Bürgerkriegsland auch ein Thema sein soll. In Moskau spricht der russische Staatschef Wladimir Putin mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan über die Eskalation in Idlib.