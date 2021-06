Die Liste der Themen, die sich die Staatenlenker vorgenommen haben, ist lang. Sie reichen vom Krieg in Syrien, über den eingefrorenen Konflikt in der Ukraine, bis hin zu Rüstungskontrolle. Und sicher werden die Hackerangriffe auf amerikanische Infrastruktur besprochen, für die Russland verantwortlich gemacht wird. Konfrontiert mit den Hackervorwürfen, bietet Putin dem Westen stets die Zusammenarbeit im Cyberspace an.