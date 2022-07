Drohnen für Moskau? Putin reist nach Teheran

Nach Russlands Invasion in die Ukraine enthielt sich der Iran bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung, die den Krieg mehrheitlich verurteilte. Die iranische Regierung gibt der Nato und den USA die Schuld am Krieg. Doch die Debatte in der Bevölkerung ist differenzierter, denn Russlands Invasion ruft auch Erinnerungen an die eigene Besatzung durch die Sowjetunion hervor.