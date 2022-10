Das russische Präsidialamt veröffentlicht das entsprechende Gesetz. Der Beschluss tritt den Angaben zufolge ab Donnerstag in Kraft. Damit gehen erweiterte Machtbefugnisse für die russischen Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja einher. In der gegenwärtigen Situation sehe er es als notwendig an, den Chefs in allen russischen Regionen zusätzliche Befugnisse zu verleihen, so Putin.