Das Gedenken an die 27 Millionen Opfer der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg ist in Russland heilig, wie Putin fast täglich betont. "Wir sind unbesiegbar, wenn wir vereint sind", sagte er schon am Tag des Sieges am 9. Mai, an dem er wegen der Corona-Pandemie noch auf große Feierlichkeiten verzichtet hatte.