Allerdings gehört es zur Wahrheit dazu, dass es auch in der Ukraine rechtsextreme Gruppierungen und Parteien gab und immer noch gibt. "Deren Wahlergebnisse lagen bei den Wahlen von 2019 bei 2,15 Prozent, also unter dem europäischen Durchschnitt", so Ritzmann. Eine dieser Gruppierungen ist das sogenannte "Asow Regime“ – ehemals "Asow Bataillon“ –, eine Miliz, die die ukrainische Armee seit 2014 im Kampf gegen die prorussischen Separatisten in der Ostukraine unterstützt und momentan aktiv am Kriegsgeschehen teilnimmt. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem Rechtsextreme, die in der Vergangenheit auch Straftaten begangen haben sollen. Seit der Eingliederung in die Nationalgarde, soll das "Asow Regime" sich aber etwas deradikalisiert haben.