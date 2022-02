Putin warf den Ukrainerinnen und Ukrainern vor, nationalistisch zu sein - dass er selbst seinen eigenen Staat immer mehr in Richtung Nationalismus treibt, ließ es unerwähnt. Ebenso wenig erklärte er, warum die russisch-ukrainische Geschichte so belastet ist: Das Aushungern der ukrainischen Bevölkerung in den 1930er Jahren durch Stalin spielt für Putin offenbar keine Rolle - ebenso wenig wie das Ausnutzen der Ukraine als "Kornkammer" im Russischen Reich und später in der Sowjetunion. Der historische Druck auf die ukrainische Sprache und ukrainische Schriften im Zarenreich und daraus resultierende Unterdrückung der Ukraine? In Putins Weltbild geht das unter.