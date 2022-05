Ex-Nato-General Ramms : Militärparade mit "gebremstem Schaum"

Zu den abgesagten Flugschauen in Moskau und vielen anderen russischen Städten sagte Ramms, darüber könne man nur spekulieren. Da es aber in verschiedenen Städten im ganzen Land und nicht nur in Moskau diese Flugeinlagen geben sollte und "dann die gesamte Luftwaffe nicht in die Luft kommt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung". Es sei unwahrscheinlich, dass das nur am Wetter lag, wie die russische Regierung behauptete.