Aber es geht nicht nur um Russland. In den westlichen Ländern - nicht nur in Deutschland - glaubte man fest an die Doktrin, dass wirtschaftliche Verflechtung Sicherheit garantiert und militärische Macht damit weniger wichtig wird. Alle glaubten daran, dass soft power, nämlich die Attraktivität unserer Gesellschaften, die meisten Probleme lösen könnte. Die Russen dagegen glauben, dass der Westen die Attraktivität der Gesellschaft als Waffe benutzt. Und ihre eigene Waffe, an die sie zumindest bis zum Krieg in der Ukraine glaubten, war die militärische Macht.