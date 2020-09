Die Rede zur Lage der Nation war ungewöhnlich früh gesetzt in diesem Jahr 2020. Wladimir Putin kündigte da bereits Veränderungen in der russischen Verfassung an. Ein paar Stunden später tritt aus heiterem Himmel auch noch die Regierung Medwedew zurück. Groß war das Rätselraten unter den Beobachtern, Journalisten und Politologen. Verbunden, mit der Frage aller Fragen, was der russische Präsident damit genau bezwecken möge, auch wenn man es schon ahnte.