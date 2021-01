In einem Video-Beitrag zur virtuellen Konferenz, die normalerweise vor winterlicher Kulisse im Schweizer Davos stattfindet, rief Putin dazu auf, die Probleme zu "überwinden" und in eine "positive Phase unserer Beziehungen" einzutreten. "Die gegenwärtige Lage ist nicht normal", so der russische Präsident. Es sei an der Zeit, die "Phobien der Vergangenheit" loszuwerden. Sein Land sei bereit, eine "positive Agenda" zu verfolgen.