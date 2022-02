Vor dem Hintergrund der Spannungen im Ukraine-Konflikt wird Bundeskanzler Olaf Scholz am 15. Februar zu Besuch in Russland sein. Wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag mitteilte, will sich Scholz in Moskau mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen. Beide Politiker wollen demnach "substanzielle" bilaterale Gespräche führen.