Condé kam 2010 in den ersten demokratischen Wahlen des Landes seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1958 an die Macht. Viele sahen in seiner Präsidentschaft einen Neuanfang für das Land, das jahrzehntelang unter einer korrupten, autoritären Herrschaft gelitten hatte. Seine Kritiker erklärten jedoch, dass er es nicht geschafft habe, das Leben der Menschen in Guinea zu verbessern, von denen die meisten trotz der enormen Bodenschätze des Landes in Armut leben.