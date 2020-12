Grande: Ich glaube nicht, dass aus "Querdenken" eine breite politische Bewegung mit einer größeren Ausstrahlung wird. Denn ihnen ist nicht gelungen, Bündnisse in das Parteiensystem und in die Zivilgeselschaft im weiteren Sinne zu schließen. Hinzu kommt, dass die Kritik an Corona-Beschlüssen von Regierungen und Verwaltungen in den Parlamenten angekommen ist.