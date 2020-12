Baden-Württemberg gilt neben Berlin als Hochburg von Protesten gegen Corona-Maßnahmen. Der Arzt Bodo Schiffmann, der die selbst ernannte Partei "Widerstand 2020" gegründet hatte und auf "Querdenken"-Veranstaltungen auftritt, betreibt eine Praxis in Sinsheim. In Stuttgart fanden im Frühjahr mehrere Großdemos statt, am Bodensee eine Menschenkette.