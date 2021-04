Reinhold Goss, ehrenamtlicher Fahrradbürgermeister von Köln:

"Shared-Space-Flächen sind eine mögliche Option für Straßenplanung in Wohngebieten. In diesen Verkehrsbereichen sind alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt, und die Geschwindigkeiten aufeinander angepasst. In der Realität müssen Radfahrende in vielen Städten um ihren Raum aber noch immer sehr kämpfen und dicke Bretter bohren.

Autofahrenden wird dann erst klar, was Radfahrer und Radfahrerinnen zu ihrem Verhalten bewegt, wenn beispielsweise der Radweg einfach abbricht und man nicht mehr weiter kommt. Diesen Perspektivwechsel erreichen wir nur, wenn wir wirklich mit allen betreffenden Personen gemeinsam Radfahren."