Eine "Rote-Socken-Rhetorik" aus den 1950er Jahren, so die Historikerin, verkenne die politische Lage in Thüringen. Wer sich frage, warum in Ostdeutschland so viele Menschen die AfD wählen, müsse eher bei dem Unverständnis Westdeutschlands gegenüber der besonderen politischen Kultur in den neuen Bundesländern anfangen als bei Hitler. "Das spielt sonst denen in die Hände, die mit Frust Politik machen", warnt Morina.