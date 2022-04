Ex-Nato-General Ramms: "Wir können mehr tun"

Ramms kritisiert allerdings, dass diese zurecht geäußerten Bedenken dazu führen würden, dass überhaupt nicht gehandelt werde. Die Amerikaner hätten in den letzten Tagen schwere Waffen mit einer entsprechenden Anzahl an Munition an die Ukraine geliefert. Und wenn die Amerikaner dazu und zur kurzfristigen Ausbildung der ukrainischen Soldaten an diesen Geräten in der Lage seien, dann müsste Deutschland eben "kreativ an das Thema herangehen", sagte Ramms.