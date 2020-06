Gerald Asamoah: Erstmal finde ich es sehr, sehr schön, dass er mit uns redet. Es war in den letzten Jahren leider so, dass er oft über uns, aber nicht mit uns gesprochen hat. Er hat uns einfach zugehört und ich habe Sachen erzählt, was mir in Deutschland widerfahren ist. Zum Beispiel, wenn ich als Schwarzer ein großes Auto fahre und mich dann ein Polizist anhält und ich frage: "Was ist los?" und er antwortet: "Oh, tut mir leid, Herr Asamoah, ich hätte nicht gedacht, dass ein Schwarzer so ein großes Auto fährt..." Und das sind so Sachen, die tun wirklich weh und so etwas habe ich auch berichtet.