Felix Edeha ist Journalist in Berlin und Hamburg.

Quelle: privat

Edeha: Wenn Menschen im Alltag, auf der Arbeit oder in der Familie mitbekommen, eine Person mit schwarzer Hautfarbe kriegt einen Spruch gedrückt, dann lacht man vielleicht darüber. Oder man schweigt. Aber in den wenigsten Fällen greifen Zuschauerinnen und Zuschauer ein und sagen: "Hey das geht nicht". Es wäre schön, wenn Leuten, die sich gerade in den sozialen Medien mit Postings solidarisieren, diese Solidarität im Alltag genau so präsent wäre.