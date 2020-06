Decker: Kein Mensch will heute mehr Antisemit sein, kein Mensch mehr Rassist. Das klingt überraschend. Aber man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass es durchaus Zeiten gab, in denen es große Mengen an überzeugten Rassisten und Antisemiten gab. Die das auch bekennend waren. Das haben wir heute nicht mehr. Man sagt nicht mehr, die sind mindere Rassen, oder verwendet das N-Wort. Aber man sagt, deren Kultur passt nicht zu der unseren. Sie ist rückständig und nicht sehr aufgeklärt. Und sie gehört deswegen auch nicht hier hin.