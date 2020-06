Kevin Schubert.

Quelle: ZDF/Rico Rossival

2018 war ich mit mehreren FreundInnen in Indien. Wir waren zwei Tage in Amritsar, das liegt an der Grenze zu Pakistan. In der Zeit habe ich keinen anderen Weißen gesehen. Ich wurde angeschaut, Menschen haben meine Haut angefasst, meine Haare, mich einfach so im Vorbeigehen berührt - und Sachen gesagt wie "so white". Das war merkwürdig, aber nach zwei Tagen wieder vorbei. Und selbst dort hat es sich aber wie ein Privileg angefühlt, die Menschen waren freundlich.