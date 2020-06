Zehntausende Menschen hatten am Wochenende auch in mehreren deutschen Städten gegen Rassismus demonstriert. In den USA richtet sich der Fokus der Anti-Rassismus-Bestrebungen zunehmend auf Reformen bei der Polizei. In der US-Stadt Minneapolis, wo Floyd nach dem brutalen Polizeieinsatz ums Leben kam, beschloss der Stadtrat, die Polizeibehörde komplett aufzulösen und durch eine neue Struktur für die Polizeiarbeit zu ersetzen.