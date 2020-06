Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte Anfang der Woche gefordert, Rassismus bei der Polizei aufzuarbeiten. Mit Blick auf die Proteste in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt sagte sie: "Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte." Um Fälle ungerechtfertigter Polizeigewalt aufzuarbeiten, forderte sie eine unabhängige Beschwerdestelle.