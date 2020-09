Nur der Schmuggel per Flugzeug habe etwas abgenommen. Im ersten Halbjahr 2020 seien insgesamt die Fallzahlen in der Drogen-Kriminalstatistik nicht angestiegen. Wie in anderen Branchen boomte aber auch dort der Onlinehandel: 30 Prozent mehr Bestellungen bei sinkenden Preisen bei 16 Onlinemarktplätzen, so Münch.