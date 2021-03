Laut internen Ermittlungen sind bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen keine rechtsextremen Tendenzen in größerem Stil erkennbar. So seien "konspirative und handlungsorientierte rechtsextremistische Netzwerke innerhalb der Polizei NRW bislang nicht nachweisbar", heißt es in einem Lagebild des Innenministeriums. Der Bericht wurde am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags vorgestellt.