"Bis 2001 war das Erfassungssystem so ausgelegt, dass nur Taten als 'politisch motiviert' galten, die extremistisch in dem Sinne waren, dass sie eine Überwindung der freiheitlich demokratischen Grundordnung zum Ziel hatten", sagt Ibo Muthweiler von der Amadeu Antonio Stiftung, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus in der Gesellschaft einsetzt.



"Mit der Reform wurde das System besser, weist aber noch immer einige Defizite auf", sagt Muthweiler. Er kritisiert unter anderem, dass Beamten vor Ort eine Tat als möglicherweise politisch motiviert klassifizieren müssen. "Dadurch kommt einzelnen Beamten ein hoher Entscheidungsfaktor zu", bemängelt Muthweiler. "Fehlt ihnen das Wissen um rechte Tatmotive, wird womöglich nicht weiter in diese Richtung ermittelt."



Weitere Probleme sieht Muthweiler darin, dass die Tatmotivation der zentrale Faktor zur Bestimmung sie. Täterinnen und Täter machten allerdings selten Angaben zu ihren Vorurteilsmotiven - "auch, weil sich das unter Umständen strafverschärfend auswirkt". Muthweiler fordert deshalb eine stärkere Berücksichtigung von Angehörigen oder Zeuginnen und Zeugen.



"Wir sind es den Opfern und den Angehörigen als Gesellschaft schuldig, anzuerkennen, dass diese Menschen nur aus einem einzigen Grund ermordet wurden: Weil sie nicht in das Weltbild von Menschenfeinden passten", fordert Muthweiler.