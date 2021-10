Diese Personen seien dem Umfeld der Rechtsextremen Splitterpartei Der III. Weg zuzurechnen und offensichtlich dem Aufruf der Partei gefolgt, zur Grenze zu kommen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Partei wollte mit der Aktion im Raum Guben in Brandenburg gegen Migranten an der Grenze vorgehen.