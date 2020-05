Brigadegeneral Markus Kreitmayr spricht in seinem Appell an die Soldatinnen und Soldaten des KSK von einer "alarmierenden Qualität" des Falles von Oberstabsfeldwebel Philipp S. In dessen Garten wurden Mitte Mai bei einer Durchsuchung ein Waffenversteck und nationalsozialistische Devotionalien entdeckt. Der Kommandeur wendet sich direkt an Rechtsextremisten in der Bundeswehr und fordert sie auf, "aus eigenem Antrieb" die Truppe zu verlassen: