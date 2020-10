Seehofer dürfte dämmern, dass er auf Dauer mehr liefern muss. So will er nun doch eine Untersuchung anstellen lassen - nicht extern, nur durch die Polizeihochschule und auch gleich zu den Motiven, sich bei der Polizei zu bewerben, den Erfahrungen im Polizeialltag, insbesondere Gewalt gegen Polizeibeamte. Dem Kabinett will er eine umfassende Studie über Rassismus in der gesamten Gesellschaft vorschlagen, nicht nur in der Polizei.