So etwa, wenn - was in Neonazi-Kreisen laut Bundesamt für Verfassungsschutz häufig vorkommt - historische Tatsachen, die den NS-Staat betreffen umgedeutet werden oder sogar Holocaustleugnungen geäußert werden. In solchen Fällen kommt eine Strafbarkeit nach § 130 Abs. 3 StGB in Betracht. Der Paragraph sieht für jemanden, der eine unter der Herrschaft der Nationalsozialisten begangene Handlung billigt, leugnet oder verharmlost eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor. Die Handlung muss aber öffentlich oder in einer Versammlung stattfinden und in der Lage sein, den öffentlichen Frieden zu stören.