Rechtsextremismus: Fünf Verdächtige festgenommen

Die Justiz hat nach Angaben der Bundesanwaltschaft und des Justizministeriums eine mutmaßliche rechtsextreme Terrorzelle zerschlagen. Bei mehreren Razzien wurden dabei am Mittwochmorgen fünf Verdächtige festgenommen. Die Gruppe soll Anschläge auf Geflüchtete und politisch Andersdenkende geplant und schon mehrfach versucht haben, diese Pläne in die Tat umzusetzen.

Festnahmen und Durchsuchungen in mehreren Bundesländern

Die Festnahmen erfolgten laut Bundesanwaltschaft in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Hessen. Dort sowie in Sachsen und Thüringen wurden insgesamt 13 Objekte durchsucht.

Die Beschuldigten würden der Mitgliedschaft beziehungsweise in einem Fall der Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung verdächtigt, erklärte die Karlsruher Behörde.

Rechtsextreme Vereinigung "Letzte Verteidigungswelle" gegründet

Ihr Ziel ist es, durch Gewalttaten vornehmlich gegen Migranten und politische Gegner einen Zusammenbruch des demokratischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen.

Zur Umsetzung hätten zwei Beschuldigte unter anderem im Oktober 2024 mit Brandbeschleuniger ein Feuer in einem Kulturhaus in Altdöbern gelegt. Der Gebäudekomplex sei seinerzeit von mehreren Personen bewohnt gewesen, die lediglich durch Zufall nicht verletzt wurden. Anfang Januar 2025 planten demnach drei Verdächtige einen Brandanschlag auf eine bewohnte Asylbewerberunterkunft in Senftenberg.